Wegen en Verkeer: ‘Verkeerslicht springt sneller op rood door smartphone achter stuur’

Verkeerslichten springen sneller op rood wanneer autobestuurders hun smartphone bovenhalen voor het stoplicht. De detectielussen van de slimme verkeerslichten raken immers in de war. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Slimme verkeerslichten bepalen aan de hand van detectielussen hoe lang het licht op groen blijft staan, legt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. Als er weinig verkeer is, springt het licht sneller op rood. Wanneer mensen hun smartphone bovenhalen aan het verkeerslicht, sluiten ze minder snel aan op het moment dat de file weer vertrekt. Daardoor denkt het verkeerslicht onterecht dat er weinig verkeer is, en springt het sneller opnieuw op rood.

‘Je mag je gsm nooit gebruiken achter het stuur’, benadrukt Daniëls. ‘Veel mensen denken dat het geen kwaad kan bij een rood licht, maar door je gsm te gebruiken, ben je niet aan het opletten, sluit je niet vlot aan en daardoor zal het licht misschien sneller op rood springen. Dat veroorzaakt dan weer meer files.’

Het probleem kwam aan het licht bij een aanpassing aan de verkeerslichtenregeling op een kruispunt in Asse. De bedoeling was dat het licht langer op groen zou blijven, maar in de praktijk bleek dat niet het geval te zijn. De politie onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat het smartphonegebruik van de bestuurders ervoor zorgde dat het licht sneller opnieuw rood werd.

Wegen en Verkeer beheert in Vlaanderen 1.600 kruispunten met verkeerslichten. Daarvan heeft 99 procent slimme verkeerslichten met detectielussen en/of camera’s.