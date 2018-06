Deze verleidelijke lingerietrend is populairder dan ooit

Kant is overal tegenwoordig, vooral dan op de plekken waar je het niet ziet. Je lingerie dus, en hoewel zwart kant nog steeds het populairst is, komen de kleurrijke bralettes in opmars. Wij vertellen jou welke tint het mooist bij jouw type past. Opgelet: niet geschikt voor vrouwen met een grote boezem.

1. Zomertype

Je hebt lichtgrijze, grijsblauwe of grijsgroene ogen, een rozige bleke huid en asblond tot asbruin haar met donkere wenkbrauwen. Jouw ideale kleuren zijn zacht met een koele ondertoon, denk aan pastelkleuren.

2. Herfsttype

Je hebt warmbruine ogen, donkerbruin, donkerblond of rood haar en duidelijke wenkbrauwen. Jouw huid is goudgeel of heeft een warme tint. Kies warme en intense tinten als oranjebruin, bordeaux, oker, mosgroen en aardetinten.

3. Wintertype

Je hebt donkerbruine of net staalblauwe ogen en een donkere haarkleur die sterk in contrast staat met je bleke olijfachtige huid (denk: Angelina Jolie). Je straalt in frisse en pittige kleuren met een koele ondertoon als wit, blauw en fuchsia.

4. Lentetype

Lentetypes hebben lichtblauwe, groene of warmbruine ogen in combinatie met lichtblond of koper haar en lichte wenkbrauwen. Je huid is bleek, vaak met sproetjes. Kies voor frisse kleuren met een warme ondertoon als geel, koraalroze, groen en beige.