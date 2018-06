Warm? Zo kleed je jezelf comfortabel maar toch stijlvol

Nu de temperaturen op hol slaan, willen we het liefst heel de dag in bikini rondlopen. Toch hou je het beter wat beschaafd en stijlvol. Want hoewel de zomer gepaard gaat met heel wat bloot, kan je ook lichte kleren aantrekken zonder veel te onthullen.

Linnen stofjes

Het voorbeeld bij uitstek om jezelf licht maar toch deftig te kleden, is een linnen jurk. De stof is deze zomer helemaal in en omdat-ie van weinig draden wordt gemaakt, ademt het super goed. Bovendien is linnen zacht en aangenaam, precies wat je nodig hebt als het buiten laf is. Eén nadeel: dit stofje is niet elastisch waardoor je jouw strijkijzer maar beter dichtbij houdt.

Maxi-jurken en -rokken

Even een bommetje gooien: rokken met bloemen zijn over and out. Gelukkig blijft het maxi-model wel in de mode, zij het in neutrale aardetinten en met subtiele prints. Dat een maxi-rok stijlvol is, moeten we je niet meer vertellen en dat hij voor verfrissing zorgt door het eigen windje dat je creëert vast ook niet…

Een oversized T-shirt uit katoen

Ook katoen is een stof die goed ademt. Vermijd een jurk uit katoen maar kies voor een oversized wit T-shirt om in je jeansrok of maxi-jurk te stoppen. Met een bralette die er lichtjes doorheen schijnt, wordt het verleidelijk maar blijft het stijlvol.