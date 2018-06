In dit badpak komt jouw figuur het mooiste uit

Badpakken zijn deze zomer helemaal terug van weggeweest! Klaar om te stralen op het strand? Aan de hand van je lichaamstype vertellen wij je welk badpak het best bij je past.

Het peerfiguur

Is de onderkant van je lichaam breder dan de bovenkant? Dan ben je een peer. Vrouwen met dit figuur hebben meestal een platte buik, slanke taille, smalle schouders en brede heupen. De borsten zijn in verhouding klein, de bovenbenen gespierd. Het is in dit geval belangrijk de aandacht van je heupen af te leiden door je bovenlichaam in de kijker te zetten.

Kies bijvoorbeeld voor een strapless model, een haltertop of prints, rushes of plooitjes op je borsten. Zo creëer je hier optisch wat meer volume en breng je je heupen in balans. Of creëer wat extra curves met een push-up.

Het appelfiguur

Als je een appelfiguur hebt, heb je vooral bovenaan veel volume. Denk: grote borsten, brede schouders, weinig taille en een buikje. Je benen en heupen zijn dat weer opvallend slank en smal. Kies voor een corrigerend badpak om je buik te camoufleren en zorg ervoor dat je borsten voldoende steun krijgen.

Zwart, maar ook verticale of diagonale strepen doen het goed bij jouw lichaam. Diep uitgesneden badpakken verleggen de aandacht naar je slanke benen. Jij moet vooral je schouders en heupen accentueren zodat je een taille creëert.

Het zandloperfiguur

Zandlopers hebben een duidelijke taille en de heupen zijn in verhouding met de schouders. Kies niet voor een strapless model, want hierdoor lijken je schouders breder. Ga voor een haltertop met sexy decolleté en hoge taille slip.

Het recht figuur

Zijn de boven- en onderkant van je lichaam gelijk? Dan heb je een recht figuur. Je bent atletisch gebouwd, hebt weinig taille en niet bepaald ronde vormen. Schouders en heupen zijn aan de smalle kant en daardoor is het leuk dat je een badpak kiest met uitsnede vooraan of achteraan.

Hierdoor lijkt je middel slanker, waardoor je borsten groter worden. Je kleine borsten maak je ook groter door ruches, pailletten, grote prints of horizontale strepen te dragen. Een schuine belijning doorbreekt het rechte van het lichaam. Ook haltertops scheiden en liften je borsten waardoor ze groter lijken en je rechte figuur wordt doorbroken.