Mannen, zo draag je een korte short stijlvol

Bij mooi weer wil je ook als man iets frisser gekleed gaan. Al snel ligt de korte broek op de loer, maar daarmee ook heel wat stijlblunders. Basisregel? Een korte broek hoort nét boven de knie te vallen. Draag absoluut nooit hot pants of driekwart modelletjes. Ook de breedte is van belang. Een te wijd model oogt slordig, maar een te strak model is niet echt mannelijk. Kies dus zowel voor de lengte als voor de breedte een gulden middenweg. Dit zijn de verschillende soorten en hoe je ze combineert.

Chino short

De lange variant kent iedereen, maar ook het korte model zou je in jouw kast moeten hebben. Het is immers dé korte broek bij uitstek voor een chique zomerfeest. Naast casual met een T-shirt of trui, kan je hem ook mooi stylen met een hemdje. Werk af met een stijlvolle riem en een paar loafers. Als hij net iets te lang valt, kan je hem gerust wat omplooien zodat hij tot juist boven je knie komt.

Short uit linnen of katoen

Tenzij je elke dag in kostuum naar het werk moet, is dit de beste keuze tijdens de zomer. Een short uit linnen of katoen oogt luxueuzer en kan je perfect combineren met een hemdje, blazer en nette sneakers. Hier geldt wel: less is more, kies dus voor subtiele kleuren als lichtblauw, grijs of beige.

Denim short

Deze is wat lastiger om elegant te dragen maar het kan! De zwarte variant is het best voor formele gelegenheden, de blauwe voor als het casual mag. Draag met een geprint hemdje of logo-trui en doe er zéker sneakers onder, al dan niet met kleurrijke sok.