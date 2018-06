Trend: deze strandtassen neem je ook mee naar je werk

Twee vliegen in een klap? Die vang je met een strandtas. Want tegenwoordig zijn er heel wat hippe modelletjes op de markt, waar je zo mee naar het werk kan. Kijk maar!

Tas met leuke tekening

Een werkoutfit kan al snel formeel ogen en net daarom is een tas met leuke print of figuur zo fijn.

Kleurrijke shopper

Kleur hoort niet enkel thuis op het strand, draag een opvallende shopper naar je werk (waar moet je anders die laptop en extra paar schoenen in kwijt?).

Raffia, riet, rotan

Raffia, rotan en riet zijn deze zomer favoriet. Alles wat geweven is, is niet alleen leuk aan de kust. Het ‘zomert’ ook jouw alledaagse look helemaal op!

Recht uit het Midden-Oosten

Bestemmingen als Jordanië, Egypte en Dubai winnen steeds meer aan populariteit. Hun invloed vind je ook op onze stranden terug. Tassen in kleurrijke stofjes, versierd met parels en kwastjes, passen net zo goed op het werk als aan de kust.