Zo draag je een jeansshort stijlvol

We geven toe: een jeansshort is hét item voor de zomer, maar het is moeilijk hem anders te stylen dan de ik-kom-net-van-het-strand look. Tochkan zo’n korte denim stijlvol zijn. Wij bezorgen je een dresscode.

1. Met hemdje

Voor de iets formelere look, kies je best een jeansshort uit die minstens een derde van je bovenbeen bedekt. Zorg er zeker voor dat hij niet in je billen snijdt of te strak zit rond je heupen. Laat hem onderaan breed uitlopen en kies er eventueel eentje met ruches. Combineer deze short met een hemdje, half er in half er uit en werk af met een sleehak of vrouwelijke witte sneaker.

2. Jeans op jeans

Double denim is ook een leuke, vooral al je jouw jeansshort combineert met een oversized jeansjas. Iets minder stoer (en warm) kan ook, in combinatie met een jeanshemdje of waarom geen handtas uit denim? Helemaal af wordt het met een oversized hoed en lange oorbellen.

3. Met een witte blazer

Naar het werk moet je er niet mee gaan, maar de chiqueste manier om een jeansshort te combineren, is met een witte blazer die net zo lang valt als je shortje zelf. Kies voor een hoge taille denim en stop er een streepjes T-shirt in, het liefst oversized. Werk af met een stijlvolle riem en smalle cat eye zonnebril.