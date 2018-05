Novak Djokovic werkt geduldig aan de weg terug: “Er zijn in de wereld mensen die sterven van de honger”

Novak Djokovic (ATP-22) heeft zijn oude niveau nog niet teruggevonden na de elleboogoperatie die hij in februari onderging. De 31-jarige Serviër plaatste zich woensdag wel voor de derde ronde van Roland-Garros en timmert geduldig aan de weg terug. “Er zijn in de wereld mensen die sterven van de honger, daarbij valt mijn situatie in het niets”, verklaarde de voormalige nummer een van de wereld.

De toernooiwinnaar van 2016 had in de tweede ronde 2 uur en 18 minuten nodig voor een 7-6 (7/1), 6-4, 6-4 zege tegen de Spaanse kwalificatiespeler Jaume Munar (ATP-155). “Tevreden over mijn prestatie, ben ik niet”, vertelde Djokovic. “Maar op de cruciale momenten kon ik het nodige doen om toch te winnen. Ik hoop mijn niveau snel weer op te kunnen krikken. Het is een uitdaging waar ik als sportman voor sta. Momenteel speel ik niet zoals ik wel zou willen, maar ik begrijp dat het een proces is dat tijd nodig heeft. Ik ben wat vertrouwen kwijt. Dat moet beetje bij beetje terugkomen. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter het gaat en hoe meer ik win.”

Djokovic traint de jongste tijd regelmatig samen met David Goffin (ATP-9). Ook in Parijs stonden ze al samen op het gravel. In het toernooi kunnen ze elkaar in de kwartfinales tegenkomen. “Het is een heel sympathieke kerel”, vertelt Djokovic over de Luikenaar. “Hij is één van de meest getalenteerde spelers in het circuit. Begin dit seizoen was hij echt goed aan het spelen, tot hij zich in Rotterdam blesseerde. Ik heb de indruk dat hij nu zijn niveau teruggevonden heeft. Op eender welke ondergrond kan hij het elke tegenstander behoorlijk lastig maken.”

LEES OOK: Nummer één bij vrouwen komt met schrik vrij, ook Zverev en Dimitrov bibberen maar winnen