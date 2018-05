Belgische consumenten gingen nog nooit zoveel leningen aan

Hasselt - Belgische consumenten hebben nog nooit zoveel geleend. Dat blijkt uit een analyse van het financiële vergelijkingsplatform TopCompare.be. In de eerste drie maanden leenden wij allemaal samen voor ruim 3 miljard euro, een stijging van 16 procent in vergelijking met vorig jaar. Volgens Wouter Vanderheere van TopCompare.be heeft dit te maken met het consumentenvertrouwen. “Daardoor worden nu aankopen gerealiseerd die eerst werden uitgesteld.”

In de eerste drie maanden van het jaar werden in ons land 205.000 nieuwe leningen afgesloten. Dat was een stijging met 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 en zelfs 40 procent meer ...