Ongeval met 3 voertuigen zorgde voor file op en rond Klaverblad

Lummen -

Door een ongeval met drie voertuigen op het Klaverblad stond er een tijdlang een file tussen Hasselt en Lummen. Omwille van de wegenwerken in Paal (Beringen) was het in de richting van Antwerpen zelfs aanschuiven tot voorbij afrit 26. Op het Klaverblad was het gebruik van de pechstrook tijdelijk toegestaan. Rond 18.30 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.