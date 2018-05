Demonstratie na aarzelende start: David Goffin vlot naar volgende ronde op Roland Garros

David Goffin (ATP-9) heeft zich in drie sets geplaatst voor de derde ronde of zestiende finales van Roland-Garros. Onze landgenoot kende nochtans een aarzelende start tegen de 19-jarige Fransman Corentin Moutet (ATP-143) maar herpakte zich na een 2-5-achterstand in de eerste set, gaf nog een ware demonstratie en klaarde de klus alsnog in drie sets: 7-5, 6-0 en 6-1. De wedstrijd duurde twee uur en zes minuten

Welke vloek?

Daarmee rekende David Goffin meteen af met “de vloek van court Suzanne-Lenglen”. Het was op dat terrein dat hij zich vorig jaar immers blesseerde aan de enkel en moest opgeven.

Goffin begon matig aan de wedstrijd en moest al snel achtervolgen, nadat Moutet in het vierde spel door de opslag van de Belg gegaan was. Lange tijd leek Moutet de eerste set binnen te zullen halen en bij 4-5 kreeg hij een setbal op zijn opslag. Maar Goffin werkte het setpunt weg en zorgde voor een rebreak. Ook de daaropvolgende twee spelletjes pakte Goffin, waardoor de eerste set alsnog naar de 27-jarige Luikenaar ging met 7-5.

Brandhout

In de tweede set ging Goffin door op zijn elan. Moutet kon geen weerwerk bieden en na iets meer dan een halfuur stond een droge 6-0 op het scorebord. Ook in de derde set stond er geen maat op Goffin. Belgiës beste tennisser pakte maar liefst vijftien games op rij. Pas bij 4-0 kon Moutet nog eens zijn eigen opslagspel winnen. Daarna klaarde Goffin snel de klus en werd het in de derde set 6-1.

In de derde ronde neemt Goffin het op tegen de winnaar uit het duel tussen de Slovaak Martin Klizan (ATP-117) en de Fransman Gaël Monfils (ATP-37). Een kwartfinale in 2016 is Goffins beste resultaat op Roland-Garros.