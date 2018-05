Sp.a-voorzitter John Crombez zet eis ontslag minister Vandeput (N-VA) kracht bij met nieuwe mails

Sp.a herhaalt zijn eis om het ontslag van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in het dossier over de vervanging van de F-16’s. De oppositiepartij voert aan dat de legertop al jaren het dossier manipuleert om de verouderde toestellen te vervangen door de Amerikaanse F-35’s. “Met volle medeweten van de minister.” Bovendien stellen de socialisten dat Vandeput op verschillende momenten niet de waarheid heeft gesproken in het parlement.

Sp.a legt minister Vandeput al maanden het vuur aan de schenen over het dossier. Het begon met een memo van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over het mogelijk langer in de lucht houden van de F-16’s. Intussen komt de partij geregeld met mailverkeer dat moet aantonen dat de minister al langer op de hoogte was van dergelijke studies. Ook woensdag legde sp.a een mail in die zin uit april 2017 op tafel.

Partijvoorzitter John Crombez spreekt van een “enorm democratisch deficit”. “Niet enkel heeft de legertop het dossier gemanipuleerd, maar het gebeurde met medeweten van de minister. Hij is de hele tijd geïnformeerd. Hij weet dat het anders zit dan de verklaringen die hij in het parlement heeft afgelegd. Dat is de reden waarom hij niet langer kan functioneren als minister”, stelde Crombez op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

@johncrombez vraagt ontslag van @svandeput omdat hij gelogen zou hebben in parlement toen hij zei dat hij niets weet van studies levensduurverlenging #F16’s. Nieuw bewijs volgens hen deze mail april 2017 aan Vandeput. pic.twitter.com/p1gXU55I7h — Goedele Devroy (@GoedeleDevroy) 30 mei 2018

Donderdag staat in de plenaire Kamer een vertrouwensstemming over de minister op de agenda. Aanleiding is een motie van wantrouwen die sp.a tegen Vandeput indiende. Crombez herhaalt ook de vraag om de legertop onder ede in het parlement te ondervragen. “Als ze zo zeker zijn van hun stuk, waarom gaan ze daar niet op in?” Om dat te kunnen, zou de Kamer echter een onderzoekscommissie moeten oprichten. Dat is de enige manier om getuigen in het parlement onder ede te laten getuigen.