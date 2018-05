Balenciaga doet het weer: bizar T-shirt kost meer dan 1.000 euro

Het Franse modelabel Balenciaga liet eerder een bijna exacte kopie van de Ikea-tas op de wereld los, net als platform Crocs en een rok die op een tapijt voor in de auto lijkt. Nu komt het designermerk met een peperduur T-shirt shirt. En je krijgt exact wat je leest: een T-shirt met een hemd eraan bevestigd.

In de herfstcollectie pakt het populaire label uit met het zogenaamde T-shirt shirt voor manen: een indigoblauw T-shirt met een geruit hemd eraan genaaid. De prijs is hoog, maar je kan het natuurlijk ook zien als een investering in een multifunctioneel kledingstuk. Is het warm, dan draag je het gewoon als T-shirt en bengelt er een hemd, casual, aan je buik. Is het iets kouder, dan draag je de creatie gewoon als hemd en komt het extra T-shirt op je rug te liggen.

Zoals gewoonlijk valt het merk niet alleen op door een bizar ontwerp, maar ook door het hoge prijskaartje dat eraan vast hangt. Voor dit T-shirt - of moeten we nu hemd zeggen? Of T-shirt hemd? - betaal je maar liefst 1.250 dollar. Dat is omgerekend 1.109 euro. Een blik op Twitter toont aan dat velen de creativiteit van ontwerper Demna Gvasalia niet helemaal begrijpen.

LMAOOOOO bro what in the actual fuck pic.twitter.com/IsWSV0DMGD — mally mack (@MallyMack_) 26 mei 2018

I’d like to think I understand high fashion, and have no problem shelling out some cash for Gucci, LV, etc., but this...? — Corbin Telligman (@CorbinTelligman) 27 mei 2018

The boy really asking himself tho pic.twitter.com/R58a944NsF — Shatta VS Bac (@dbrdbc) 27 mei 2018

