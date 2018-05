Donald Trump betreurt openlijk benoeming van minister van Justitie Jeff Sessions

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in een nieuwe reeks tweets openlijk betreurd dat hij Jeff Sessions tot minister van Justitie heeft benoemd.

Trump reageerde met zijn berichten op een verklaring van het Republikeinse Congreslid Trey Gowdy. “Er zijn veel erg goede advocaten in het land. Hij had iemand anders kunnen kiezen” als minister van Justitie, zo had Gowdy laten optekenen. “Ik wou dat ik dat gedaan had”, zo luidde het antwoord van Trump.

Hoewel de uithaal van Trump naar een van zijn eigen ministers erg opmerkelijk te noemen is, is het al langer duidelijk dat de samenwerking tussen Sessions en de president erg moeizaam verloopt. Sessions, een strikt conservatieve voormalige senator uit Alabama, gold tijdens de verkiezingsstrijd nochtans als de eerste en belangrijkste steunpilaar van de latere president.

Maar Sessions wordt al enige tijd verweten dat hij zichzelf wegens mogelijke partijdigheid uit het onderzoek in de affaire Rusland heeft teruggetrokken. Sessions had nog voor zijn ambtsaanvaarding twee keer de toenmalige Russische ambassadeur voor de VS, Sergej Kisljak, ontmoet. Sindsdien is het viceminister Rod Rosenstein die het dossier opvolgt.

Trump is erg ontevreden over de manier waarop Rosenstein de zaak sindsdien aanpakt. De viceminister had beslist om Robert Mueller als speciale aanklager aan te duiden. Die is volgens de Trump begonnen met een “heksenjacht”.

Trey Gowdy had laten verstaan dat hij de frustratie van Trump begrijpt. Sessions had nog vóór zijn benoeming als minister duidelijk moeten maken dat hij zich uit het onderzoek zou terugtrekken, aldus Gowdy.