Ouderwets. Voor velen heeft dat woord een negatieve bijklank, maar de makers van ‘C.B. Strike’ zijn positiever ingesteld. Zij grijpen terug naar de klassieke detectivereeks waarin het hoofdpersonage geen zotte toeren moet uithalen of op zijn hoogbegaafdheid moet rekenen om een zaak op te lossen.

Cormoran Blue Strike. Dat is de naam van de privédetective die de zaken oplost door hard te werken. Hij beschikt dan wel niet over speciale gaven, zoals bijvoorbeeld Sherlock Holmes, maar we kunnen ...