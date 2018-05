Model Kitty Spencer, nichtje van prins Harry, is nieuw gezicht van juwelenmerk

Als je nog nooit van Lady Kitty Spencer, het 27-jarige nichtje van de pasgetrouwde prins Harry, hebt gehoord, dan komt er binnenkort gegarandeerd verandering in. De blondine timmert volop aan haar modellencarrière en heeft net bekendgemaakt dat ze de nieuwe ambassadrice is van sieradenmerk Bvlgari.

Lady Kitty Spencer is de dochter van Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana, en zijn vrouw Victoria Aitken. Op het huwelijk van haar neef prins Harry en Meghan Markle gooide ze hoge ogen in een groene outfit met bloemen van Dolce & Gabbana, gecombineerd met een hoed van Philip Treacy. Maar de jongedame van adel duikt ook op in de modewereld. In het voorjaar van 2017 defileerde ze voor het eerst voor het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana en ook daarna was ze op hun catwalk te zien.

Foto: IG

Haar meest recente opdracht die ze aan haar CV kan toevoegen is er ook een om U tegen te zeggen: Spencer is het nieuwe gezicht van de juwelenlijn van het luxueuze Italiaanse label Bvlgari. “Het is een enorme eer om samen te werken met het meest iconische Italiaanse juwelenmerk ter wereld. Ik ben heel opgetogen om deel uit te maken van deze familie”, schreef ze bij een Instagramfoto met bling van het label rond haar pols, nek en in haar oren.

Kitty Spencer voor Bulgari Foto: IG