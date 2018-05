David Copperfield niet aansprakelijk voor verwondingen tijdens verdwijntruc

Illusionist David Copperfield werd nalatig gevonden door de jury, maar is niet financieel aansprakelijk voor de verwondingen die een vrijwilliger opliep tijdens een show. Dat heeft een rechter beslist.

Gavin Cox, die verwond raakte tijdens een show, zal geen financiële compensatie krijgen van Copperfield. Cox is volgens de rechter zelf 100 procent verantwoordelijk voor zijn verwondingen. Copperfield, het hotel en Backstage Disappearing Inc, het bedrijf van Copperfield, zijn wel nalatig bevonden.

Een Britse man, David Cox, woonde in november 2013 een show bij van David Copperfield in Las Vegas. Daar werd hij uit het publiek geplukt als een van dertien vrijwilligers. Maar tijdens de truc zou hij zich hebben verwond en daarom heeft hij Copperfield voor de rechter gesleept. Ze hebben ook het hotel waar de show doorging, een renovatiebedrijf en het bedrijf van Coppefield aangeklaagd. Cox zei dat hij hersenschade en andere verwondingen was opgelopen toen hij viel tijdens de verdwijntruc. De medische kosten zijn over de jaren heen opgelopen tot 400 000 dollar.

In de rechtszaal zei Copperfield dat hij niet wist dat iemand was gewond geraakt tot hij aangeklaagd werd. De illusionist gaf wel toe dat het zijn fout zou kunnen zijn als een vrijwilliger in een goocheltruc gewond raakt. ‘Dat hangt af van wat er gebeurd is’, zei hij. ‘Als ik verkeerds heb gedaan, dan zou het mijn fout zijn.’

Copperfield moest tijdens het proces zijn verdwijntruc uit de doeken doen. Eerst wou hij dat niet, maar uiteindelijk heeft producer Chris Kenner de truc toch onthuld.