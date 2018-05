Tesla ‘op automatische piloot’ ramt politiewagen

Een bestuurder in Californië is gewond geraakt toen zijn Tesla een politiewagen total loss reed. Volgens de lokale politie zou de automatische piloot van de sportwagen hebben opgestaan. Het zou dit jaar al de derde keer zijn dat een Tesla in automatische piloot op een stilstaand noodvoertuig rijdt.

Een Tesla reed dinsdagochtend plaatselijke tijd in op een politiewagen die geparkeerd stond in Laguna Beach, in de Amerikaanse staat Californië. De bestuurder raakte lichtgewond aan het aangezicht door glasscherven, de politiewagen was volgens de politie total loss.

Volgens sergeant Jim Cota van de plaatselijke politie verklaarde de bestuurder dat zijn Tesla op het moment van het ongeval op automatische piloot stond.

Als het onderzoek dat bevestigd, zou het al de derde keer zijn sinds januari dat een Tesla op automatische piloot op een geparkeerd voertuig van de hulpdiensten rijdt. Eerder deze maand reed een Tesla Model S in op een gestopte brandweerwagen in Utah. Een andere Tesla van hetzelfde model crashte in januari ook al tegen een stilstaande brandweerwagen op de autosnelweg in Los Angeles.

De ongevallen schaden het imago van het bedrijf, en Elon Musk is dan ook niet tevreden met de aandacht die ze krijgen in de media. Hij lanceerde daarom eerder zelfs het idee om een site op te starten waar lezers een rating kunnen geven - of zoals Musk het omschrijft: een ‘geloofwaardigheidsscore’ - aan journalisten, artikels of mediabedrijven.