“Tinder voor carpoolers”: Brussel lanceert nieuwe versie van populaire app

Brussel - Het Brussels Gewest en Taxistop hebben woensdag de vernieuwde versie van ComOn gelanceerd, een app waarmee pendelaars makkelijk kunnen carpoolen. Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) spreekt van “Tinder voor carpoolers”.

ComOn is met 137.000 gebruikers en 3.500 dagelijkse zoekertjes het populairste carpoolplatform in België. De app werd twee jaar geleden al gelanceerd voor Wallonië. Woensdag werd een verbeterde versie van de app gelanceerd, die ook in Wallonië gebruikt zal kunnen worden.

Minister Pascal Smet vergelijkt de app met de datingapp Tinder. “U ziet meteen met wie u kan carpoolen en indien er een match gevonden is kunt u contact opnemen. Het is eenvoudig en effectief.”

Bedoeling is om het ‘autosolisme’ te bestrijden. De komende weken komt een tweede versie uit met een “real time”-functie. Daarmee kunnen gebruikers last minute een carpooler vinden.