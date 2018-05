Polsstokdiscussie tussen vriend van Thiam en Looise club blijft aanslepen

Tessenderlo -

De heibel tussen tienkamper Niels Pittomvils (25) en zijn vroegere club Looise AV blijft aanslepen. Net als een maand geleden stonden de twee partijen woensdag opnieuw in de burgerlijke rechtbank in Hasselt. Inzet zijn tien polsstokken die de Beringse vriend van olympisch kampioene Nafi Thiam niet wil teruggeven aan de club. In april leek het erop dat Looise en Pittomvils er onderling uit zouden raken, maar dat bleek ijdele hoop. De club vraagt nu een dwangsom van 500 euro per dag als hij de stokken niet teruggeeft.