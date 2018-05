Peumans scherp voor De Wever: “Op een lijk van een klein kind dit soort uitspraken doen, daar hou ik niet van”

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) heeft in Villa Politica opvallend scherp uitgehaald naar zijn eigen partijvoorzitter Bart De Wever naar aanleiding van dienst uitspraken over de dood van de 2-jarige Mawda bij een politieachtervolging.

De Wever zei vorige week dat de ouders van Mawda niet alleen slachtoffer zijn, maar dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn voor de dood van hun dochtertje. De familie was afkomstig uit Iraaks Koerdistan en bevond zich illegaal in het land. Ze hadden al verschillende keren geprobeerd het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Peumans vindt die uitspraken van De Wever ongepast, zo zei hij vanmiddag voor de start van het Vlaams Parlement in Villa Politica. “De ouders hebben verantwoordelijk, maar of je dat in deze situatie en op deze manier moet doen, daar heb ik persoonlijk vraagtekens bij, ik zou dat nooit doen”, zegt Peumans. “Het kan evengoed mijn kleindochter zijn. Op het lijk van een klein kind dit soort verhalen brengen, tja... Dat is mijn stijl niet, je moet daar heel sereen mee omgaan. Dat heeft mij geraakt.”

