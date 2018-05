Kleurrijk talentenfestival in Bommershoven

Bommershoven

Borgloon - Leerlingen, leerkrachten en directie VBS De Boomgaard Bommershoven verwelkomden afgelopen zondag veel volk op het kleurrijk talentenfestival op de speelplaats en speelweide van de school.

Er was voor elk wat wils. Kinderen konden terecht op het vrij podium, de avonturenbaan of knutselden een coole button of aandenken. Voor de kleuters was er allerlei leuke randanimatie. Ook de volksspelen kenden veel succes. Enkel het radioprogramma van Radio De Boomgaard werd verstoord door de regen. Ouders konden elkaar ontmoeten en gezellig bijpraten op de verschillende zomerse terrasjes.Bedankt aan iedereen die aanwezig was! Bedankt leerlingen, leerkrachten en oudercomité om er samen een kleurrijk en volks plezierfeest van te maken.