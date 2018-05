Italiaanse hotspot voor foodies binnenkort ook in Brussel?

Foodies mogen al in hun handjes beginnen wrijven. De kans bestaat dat er op de Brusselse Anspachlaan een vestiging komt van Eataly, een supermarkt met Italiaanse delicatessen en eigen restaurant met wijnbar. Dat meldt de krant Le Soir.

Eataly, waarvan de eerste vestiging in 2007 werd geopend in Turijn, is vooral actief in Italië, de Verenigde Staten en wereldsteden zoals Munchen, Stockholm, Dubai en Seoul. Het combineert een supermarkt waar alleen maar ambachtelijk gemaakt lekkers in de rekken ligt, met een restaurant en wijnbar.

Binnenkort zou ook een eerste vestiging openen op Belgische bodem. Meer bepaald op het gelijkvloers en de eerste verdieping van de voormalig hoofdzetel van Actiris op de Brusselse Anspachlaan, ter hoogte van de Beurs, in de voetgangerszone.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het gebouw, waar momenteel een filiaal van Delhaize huist, verkocht voor ongeveer twintig miljoen euro aan de familie van antiquair en projectontwikkelaar Axel Vervoordt, schrijft Le Soir.

Naast een vestiging van Eataly willen Dick Vervoordt, een van de zonen, en zijn echtgenote Marleen ook appartementen en co-workingruimte onderbrengen in het gebouw.

Volgens stadskrant Bruzz heeft het project evenwel nog geen groen licht gekregen van de regering. Ook Vervoordt zelf heeft nog geen officiële bevestiging gekregen dat de koop rond is. Naast het project van de familie Vervoordt was het Brussels cohousingproject Cohabs de andere kandidaat die de shortlist had gehaald.