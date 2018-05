Van Uytvanck gaat meteen onderuit in dubbelspel

Alison Van Uytvanck is woensdag samen met de Sloveense Polona Hercog uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloren van de Japanners Makoto Ninomiya en Eri Hozumi in twee sets: 6-0 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en acht minuten.

Met Kirsten Flipkens en Elise Mertens staan er nog twee Belgen in de eerste ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Flipkens neemt het met de Italiaanse Sara Errani op tegen de Françaises Clara Burel en Diane Parry. Mertens moet met de Nederlandse Demi Schuurs dan weer voorbij de Spaanse Lara Arruabarrena-Vecino en de Sloveense Katarina Srebotnik. Beide wedstrijden worden donderdag gespeeld.

Van Uytvanck (WTA 46) is wel nog actief in het enkelspel op Roland Garros. Dinsdag versloeg ze in de eerste ronde de Australische Isabelle Wallace (WTA 245) in twee sets: 6-1 en 6-0. In de tweede ronde treft Van Uytvanck donderdag de Duitse Julia Görges (WTA 11).