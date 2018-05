Primeur: eerste 3D-geprint bewoonbaar huis in Eindhoven

Wereldprimeur in Eindhoven: midden 2019 zal het eerste 3D-geprinte huis bewoond worden. Ook in ons land wordt begin volgend jaar het eerste huis(je) 3D-geprint, op de site van Kamp C: het provinciaal Steunpunt rond Duurzaam Bouwen en Wonen in Westerlo. Hoe werkt een 3D-betonprinter? Wat zijn de voordelen van een geprint huis? En: betekent dit een revolutie voor de bouwsector?