Lukaku’s halen snedig uit: “Eén applaus in negen jaar, dan is niet alles vergeten en vergeven”

De band tussen de Lukaku’s en de Belgische fans blijft moeilijk. Zo ervaren Jordan en Romelu dat toch. Zelfs na de applauswissel van Romelu tegen Saudi-Arabië vinden ze dat er nog steeds ruis zit op de relatie. “Na negen jaar een eerste applaus. Is alles dan vergeten en vergeven tussen mij en het publiek?”

Het was Jordan Lukaku die er over begon. Zijn persconferentie bij de nationale ploeg was een kwartiertje voor die van zijn oudere broer. Toen een journalist de vraag stelde of het deugd doet dat Romelu sinds de interland tegen Saudi-Arabië op handen wordt gedragen, begon die te lachen. “Wordt Romelu op handen gedragen? Vinden jullie dat? Dat gevoel had ik niet, hoor. Nee, nooit. Hij krijgt nu wel wat liefde omdat hij al op jonge leeftijd de topschutter van het land is. Dan moet iedereen wel toegeven dat hij iets kan. Maar als je aan vele mensen vraagt: is Lukaku goed? Dan zullen ze zeggen: ja, hij is goed bezig, maar ik heb een voorkeur voor... (zucht) Dat is niet erg, hé. Maar het is zo.”

Romelu zelf kreeg wat later de woorden van zijn broer voorgeschoteld. “Misschien heeft hij gelijk. Ik heb tegen Jordan al eens gezegd: kijk, sinds ons zes jaar staan we al met onze rug tegen de muur. We kunnen ons alleen maar bewijzen en zo hard mogelijk genieten.” Maar is na de applausvervanging in de wedstrijd tegen Saudi-Arabië niet alles vergeten en vergeven tussen Lukaku en het Belgische publiek? Romelu Lukaku: “Na negen jaar een eerste applaus. Is alles dan vergeten en vergeven tussen mij en het publiek? Wat mij betreft alvast niet. Eén applaus in negen jaar, dan is het niet vergeten en vergeven. Wel bij een wereldtitel? Ach, we zien wel. Ik probeer gewoon zo veel mogelijk te genieten.”

De kritiek op Romelu ligt duidelijk gevoelig bij Jordan. “Ik maak dat al mee met Romelu sinds hij zestien is. Maar je moet niet geliefd zijn om een goede voetballer te zijn. Het is belangrijk dat de supporters alles geven voor de nationale ploeg. Als je niet voor Romelu bent, steun dan de ploeg.”