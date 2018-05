OVERZICHT. Belgische WK-helden door de jaren heen

Van Mexico ‘86 tot Brazilië 2014. Van niet-kwalificatie voor een WK over kwartfinales tot halve finales. Onze spelers en supporters maakten al een en ander mee. Maar welke spelers waren essentieel in de successen van de Rode Duivels? We lijsten voor u vijf van onze grootste Belgische WK-helden op.

Jean-Marie Pfaff (Rode Duivel van 1976 tot 1987): Levend clubicoon van Bayern München. De krullenbol kreeg op het WK van 1986 in Mexico van de Mexicanen de bijnaam ‘El Sympatico’. Niet enkel omdat hij extreem sympathiek was, maar ook en vooral omdat hij een ijzersterk toernooi speelde. België eindigde vierde.

Jan Ceulemans (Rode Duivel van 1976 tot 1991): Tot voor kort de man met de meeste interlands bij de Rode Duivels. Jan Vertonghen stootte de Caje begin oktober 2017 van de troon. Naast interlands is Ceulemans natuurlijk een goalgetter. Daar draait het nog steeds om in het voetbal. In zijn 96 caps scoorde hij 22 keer, waarvan 4 op een WK.

Scheidsrechter Prendergast geeft Wilmots (l.) een gele kaart. Foto: IMAGEGLOBE

Leo Van der Elst (Rode Duivel van 1984 tot 1987): Hij speelde misschien maar 13 wedstrijden voor de Rode Duivels. Toch is de voormalige middenvelder wereldberoemd geworden door zijn strafschop tegen Spanje waardoor België zich plaatste voor de halve finale van het WK 1986. Van der Elst benutte, onder massale druk van een nokvol stadion, de penalty en bracht het hele land in vervoering.

Marc Wilmots (Rode Duivel van 1991 tot 2002): 29 doelpunten in 70 matchen. Ronduit indrukwekkend! Al werd hem het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière ontnomen. Dader: Ene Peter Prendergast, kennen jullie hem nog? Op het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan keurde de Jamaicaanse scheidsrechter in het duel Brazilië - België een kopbaldoelpunt van Wilmots af voor een vermeende duwfout van de Belgische spits. Prendergast houdt tot op de dag van vandaag voet bij stuk dat hij een fout zag. Brazilië won uiteindelijk met 2-0 na treffers van Rivaldo en Ronaldo.

Romelu Lukaku (Rode Duivel van 2010 tot heden): Op weg om op het komende WK in Rusland moederziel alleen topschutter van de Rode Duivels aller tijden te worden. Let vooral op het woordje moederziel, want met zijn 33 doelpunten is hij nu al de man die doorheen de geschiedenis het meest raak trof bij België. Lukaku scoorde op het WK in Brazilië in 2014 slechts eenmaal, maar wel een levensbelangrijke. In de verlengingen tegen de Verenigde Staten verzekerde hij ons land met de 2-0 van de kwartfinale tegen Argentinië.

