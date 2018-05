Prins Harry en Meghan Markle dan toch niet op huwelijksreis naar Afrika?

De voorbije weken gonsde het van de geruchten dat de Britse prins Harry en zijn kersverse vrouw Meghan Markle op huwelijksreis zouden gaan naar Afrika, maar nu denkt de media dat hun plannen zijn gewijzigd. De vakantie zou wel eens richting Canada kunnen gaan…

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ komt met het nieuws dat het koppel hun wittebroodsweken zal doorbrengen in Canada, het land waaraan de hertogin haar hart heeft verloren omdat ze er zeven jaar lang ‘Suits’ opnam.

Wordt dit het zicht tijdens de huwelijksreis van prins Harry en Meghan Markle? Foto: fairmont.com

Volgens insiders hebben de twee een luxekamer - de Outlook Cabin - geboekt in de Fairmont Jasper Park Lodge in het Jasper National Park, dat pal in de Rocky Mountains ligt en op de werelderfgoedsite van Unesco prijkt. De suite, die omschreven wordt als The Royal Retreat, biedt uitzicht op het natuurpark, beslaat een totale oppervlakte van 557 vierkante meter en zou constant bewaakt worden door zowel Canadese als Britse lijfwachten als het koppel er komt logeren. Kostprijs (berekend via een gesimuleerde boeking in mei volgend jaar, red): 3.707,56 euro per nacht.

Een van de zes kamers in de Outlook Cabin Foto: fairmont.com

Geliefd bij royals

Als de geruchten kloppen, zal het niet de eerste keer zijn dat royals op die plek verblijven. In 1939 boekten de ouders van koningin Elizabeth II er een lodge en ook de Queen zelf ging er al op vakantie. De voorbije weken zijn al verschillende landen ter sprake gekomen als potentiële huwelijksreisbestemming voor prins Harry en Meghan. Het is goed mogelijk dat iedereen er volledig naast zit.

Een zitruimte in de OUtlook Cabin Foto: fairmont.com

Gewijzigde plannen

De Londense royaltywatcher Omid Scobie zei eerder in een interview met Elle dat het paar immers hun plannen wijzigt als die lekken in de media, in de hoop geen paparazzi tegen te komen. Op meer informatie van Kensington Palace hoeft de wereld alvast niet te rekenen. Het paleis vindt dat de twee al zoveel hebben gedeeld tijdens hun huwelijk dat het nu tijd is voor wat privacy.