Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is bezorgd over alle Turkse schepenen in Limburg. Dat zei de N-VA'er op een lezing in Beringen. Want met de dubbele nationaliteit dienen ze de Turkse president Erdogan. En dat is gevaarlijk, klinkt het. Hij herhaalde dan ook zijn standpunt om die dubbele nationaliteit af te schaffen.