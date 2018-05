Peer / Leopoldsburg / Hasselt / Zonhoven / Maaseik / Hechtel-Eksel / Houthalen-Helchteren -

Deze week houdt de Information Operations Group van het Belgisch Leger voor het eerst een grote oefening in Vlaanderen. Onder de codenaam 'Nightwing' zitten 90 manschappen verspreid in 5 teams verspreid over Limburg. Het is een oefening is het zoeken van contact met de plaatselijke bevolking bij buitenlandse missies.