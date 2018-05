Waarom je na elke barbecue eigenlijk beter een douche zou nemen

Het barbecueseizoen is volop aan de gang, maar na elke grillsessie spring je maar beter onder de douche. Je kleren mogen rechtstreeks in de wasmachine. De schadelijke stoffen die tijdens het koken vrijkomen, kunnen immers in je kleren en je lichaam dringen en je gezondheid schaden. Dat staat te lezen in het wetenschappelijk vakblad Environmental Science & Technology.

Wetenschappers aan de universiteit van Jinan in Guangzhou en de universiteit van Peking hebben ontdekt dat mensen tijdens het barbecueën meer schadelijke stoffen opnemen via de huid dan via de ademhaling. De grote schuldige hierbij is de vettige rook, die de opname van de zogenaamde polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s) vergemakkelijkt.

Barbecue in de buurt

De conclusie is gebaseerd op een barbecuefeest in open lucht met twintig jonge mannen rond het toestel. De proefpersonen werden verdeeld over drie groepen. De ene groep at gegrild vlees, de andere gegrilde vis en de derde groep at een gewoon gekookt menu maar zat wel in de buurt van de barbecue. De mannen in een van de testgroepen droegen een maskertje, zodat ze de dampen niet konden inademen. In de tweede fase herhaalden de vorsers het onderzoek met een barbecue in een afgesloten ruimte.

Huidcontact

Wat blijkt? Bij iedereen die buiten in de buurt van de barbecue zat, ook de mensen met het masker, waren de concentraties PAK’s in de urine opvallend hoger. Bij de barbecue binnen waren de concentraties nog hoger. Maar de opvallende conclusie blijkt dezelfde: zowel bij een barbecue binnen als buiten nemen we meer PAK’s op via onze huid. “Urinestalen tonen aan dat de grootste PAK-blootstelling komt door het eten van gegrild voedsel. Huidcontact staat op de tweede plaats, gevolgd door het inhaleren van de gassen", staat er te lezen.

Wassen

Wat de impact is van deze schadelijke stoffen in de huid kunnen de wetenschappers nog niet inschatten. Toch adviseren ze om je de vettige huid, haren en je doorrookte kledij na het barbecueën af te wassen omdat het effect van de schadelijke dampen anders nog lang kan blijven doorwerken. “Kleren kunnen je beschermen tegen de rook, maar slechts voor een korte periode. Zodra kledij verzadigd raakt met vervuilde rook, kan de huid hoge PAK-niveaus absorberen.”