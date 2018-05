Voeren -

Een verjaardagsfeestje in een chaletpark in Teuven (Voeren) liep vorig weekend noodlottig af. Een 27-jarige dove vrouw uit Brugge werd toen door haar vrienden levenloos uit een plonsbadje gehaald. Damla kon gereanimeerd worden maar lag sindsdien in coma. Vier dagen later is haar toestand nog niet veranderd.