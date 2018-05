Eerste vertelavond van vzw De Vieze Mannen lokt een boeiend publiek

Winterslag 1

Genk - Onder het motto 'de kracht van onze passie in rood en zwart', organiseerde de vzw De Vieze Mannen op zaterdag 26 mei een eerste vertelavond met vier spelers van KFC Winterslag. Die vond plaats in de zaal van Hotel De Schacht, waar anders dan aan de Noordlaan in Winterslag. Er werd een huiskamergevoel gecreëerd en de ruimte werd aangekleed met nostalgische attributen zoals een petje, voetbaltruitjes, wimpeltje en zelfs een oude KFC Winterslag-voetbalvalies.

Ondanks het warme weer en de finale van de Champions League op tv, kwamen er toch een zestigtal mensen opdagen, de echte fans van toen. Gastsprekers die avond waren Pierre Denier, Mathieu Denier, Paul Lambrichts en Mathy Billen. Moderator Jos Roofthooft leidde alles in goede banen. Het zou een vertelavond worden van twee keer 45 minuten worden zoals in een voetbalwedstrijd. Maar het was zo interessant dat de lezeing in totaal zo'n 2,5 uur duurde.

Vele mooie verhalen en anekdotes kwamen ter sprake. Zo haalde Pierre Denier aan dat Robert Waseige een veeleisende en trainer was, maar ook steeds op een humoristische wijze de spelers benaderde en ze beter maakte. Mathy Billen, de 'Arsenal-killer', bedacht een oplossing, voor het ‘niet op stap mogen gaan’ in Londen na de uitschakeling van Arsenal door de Vieze Mannen. Ze bouwden zonder medeweten van bestuur en hun trainer Thieu Bollen een feestje met champagne en kaviaar op de kamer van Eric Vanlessen. De volgende dag werd de club een peperdure rekening van de roomservice voorgeschoteld.

Naar Robert Waseige werd echt opgekeken, omdat hij KFC Winterslag destijds groot maakte. Het respect voor deze man is bij vele spelers altijd gebleven, haalde Mathieu Denier aan. Paul Lambrichts wist te vertellen dat de spelersgroep in die jaren zo goed aan mekaar hing. Het waren allemaal jongens uit de streek, die allemaal kameraden werden en die echt voor mekaar opkwamen, wat je je vandaag niet meer kan voorstellen.

Het publiek keek geboeid en luisterde aandachtig naar al die verhalen van 35 à 40 jaar terug en de moppen van Jos Roofthooft waren ook niet ver weg om het publiek extra uit zijn dak te laten gaan. Als een geromineerde presentator zoals Jos Roofthooft, al meer dan 50 jaar op de planken, na afloop aangaf dat deze organisatie tot in de puntjes was verzorgd. Als het bestuur van vzw De Vieze Mannen, van het hele publiek felicitaties kreeg met meermaals de woorden “voor herhaling vatbaar”. Dan mag de vereneging besluiten dat het een succesvolle avond was en kijkt ze alvast uit hier een vervolg aan te geven met andere Winterslag-spelers als gastsprekers.

Zie ook: Facebookpagina KFC Winterslag en voor meer info: vzwdeviezemannen@gmail.com