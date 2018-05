Was het u ook al opgevallen? Er zijn dit jaar opvallend veel mieren en slakken. Heeft u er ook last van?

Wij zoeken Limburgers in wiens tuin de slak tijdelijk koning is. Of ziet uw keuken zwart van de mieren? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet zeker uw naam, woonplaats en gsm nummer niet te vermelden. Een foto mag ook altijd. Alvast bedankt!