Kans op hevig onweer neemt stilaan af, nog tien dagen zomerse temperaturen

Temperaturen tot dertig graden met onweersbuien die plaatselijk voor wateroverlast zorgden. Ons land kreeg de afgelopen dagen te maken met een eerder extreem weerpatroon. Daar komt vanaf vrijdag een klein beetje verandering in. Het blijft zomers warm, maar de kans op hevig onweer neemt stilaan af.

Woensdagochtend zijn de opklaringen in vele streken breed, maar in het westen hangen er tijdelijk nog lage wolken of enkele mistbanken. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken met in de namiddag plaatselijke buien met onweer.

De kans op onweer is het grootst in het westen en het noordwesten. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) gaat nog uit van een code geel, wat betekent dat overlast niet uitgesloten is.

De maxima liggen tussen 22 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen, 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen. Aan de kust ontwikkelt er zich een zeebries in de namiddag.

Volgens recente berekeningen grootste kans op intensere neerslag in de noordelijke delen van de provincie Antwerpen/Limburg deze namiddag/avond — David Dehenauw (@DDehenauw) 30 mei 2018

Woensdagavond krijgen we tijdelijk nog enkele lokale onweersbuien, maar in vele streken is het ook droog. ’s Nachts blijft het eerst droog en wisselend bewolkt met stilaan kans op mist in het westen. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuiden en vallen er plaatselijke buien met onweer. Over het noorden blijft het droog tot het einde van de nacht.

Donderdag blijft het weer zeer onstabiel met reeds in de voormiddag soms felle buien vanuit het zuidoosten. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en overvloedige neerslag. In de namiddag wordt het vanaf Frankrijk droger, al blijft een lokale bui ook dan nog mogelijk. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden.

Voor woensdag wordt nog een code geel gegeven. Foto: KMI

Een beetje frisser, minder regen

Op vrijdag hangt er vrij veel bewolking waaruit in de namiddag plaatselijk onweersbuien tot ontwikkeling komen. De intensiteit van de onweersbuien is wel minder dan de voorgaande dag. Het wordt iets minder warm, met maxima die liggen tussen 19 en 23 graden.

Zaterdagvoormiddag zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag is er kans op enkele buien, eventueel met onweer. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Van zondag tot dinsdag verwachten we licht wisselvallig weer. Lange droge perioden wisselen af met plaatselijke buien, mogelijk nog met een donderslag. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum van het land.

Het blijft dus nog een aantal dagen zomers warm. Hebben we dan ook te maken met een abnormaal weerpatroon?

“Nee, dat niet”, zegt weerman David Dehenauw. “Gemiddeld hebben we in deze periode van het jaar temperaturen die schommelen rond de 19 graden. Daar zitten we dus maar een beetje boven.”