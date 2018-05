Wouter Vandenhaute duikt het veldrijden in: Flanders Classics neemt Superprestige over

Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, stapt in het veldrijden. Flanders Classics neemt de Superprestige over, het oudste regelmatigheidscriterium in de cyclocross, dat straks aan zijn 37ste editie toe is.

De Superprestige is het traditionele, jaarlijks weerkerende succesrecept van acht veldritten in België en Nederland. De koepelorganisatie van de Superprestige was tot dusver in handen van de ‘Verenigde Veldritorganisatoren’.

Vanaf de 37e editie combineert Flanders Classics het veldritverhaal met de voorjaarsklassiekers op de weg. Etienne Gevaert, eigenaar van de veldrit in Gavere en bezieler van de Superprestige, wordt erevoorzitter van de nieuwe structuur.

Ook in het seizoen 2018-2019 zal aan het einde de Superprestigetrofee worden uitgereikt aan de meest regelmatige veldrijder in de acht cyclocrossen die dit regelmatigheidscriterium omvat. Dat zijn net als de voorbije jaren Gieten (NL), Zonhoven, Boom, Ruddervoorde, Gavere, Diegem, Hoogstraten en Middelkerke. Vorig jaar was de Nederlander Mathieu van der Poel de eindwinnaar voor Wout van Aert en Laurens Sweeck. Sven Nys is de recordhouder wat betreft het aantal eindoverwinningen. Van de 36 voorgaande edities was hij liefst dertien keer de meest regelmatige.

“Trots”

Wouter Vandenhaute (Flanders Classics): “We zijn trots dat de Superprestige voortaan onder dezelfde vlag vaart als de Ronde van Vlaanderen. Het wegrennen en het veldrijden hebben in Vlaanderen een rijke geschiedenis en dat stuk geschiedenis proberen we nu bij elkaar te brengen. Het veldrit- en het wegseizoen lopen bij ons naadloos in elkaar over, dat heeft Wout Van Aert dit voorjaar nog onderstreept met zijn sterke prestatie in de Omloop Het Nieuwsblad. Flanders Classics is blij dat we het vertrouwen krijgen van Etienne Gevaert en zijn ploeg om het veldrijden verder uit te bouwen.”

Ere-voorzitter Etienne Gevaert: “De Superprestige veldrijden is een bundeling van prachtige veldritten met een grote historische waarde. De samenwerking met een ervaren (en gerenommeerd) bedrijf als Flanders Classics is een logische volgende stap. Deze innovatie zal de toekomst van het veldrijden helpen waarborgen. Beide partijen maken elkaar sterker, en dat kan enkel een positieve invloed hebben op de toekomst van het veldrijden.”

Sven Nys reageerde op Twitter opgetogen op het nieuws. “Proficiat Wouter Vandenhaute. Laat dit de stap zijn naar nog meer professionalisme. #crossiscoming”, klonk het bij de Kannibaal van Baal.