Speelt er luide muziek in restaurants? Dan bestel je ongezonder

Luide muziek op restaurant is niet alleen vervelend voor je oren, het kan ook een impact hebben op je gewicht. Mensen die eten tussen de beats, bestellen vaak ongezonde gerechten. Dat blijkt uit een onderzoek van drie universiteiten, gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Journal of the Academy of Marketing Science.

Onderzoekers aan de universiteiten van Zuid-Florida, Portland en Zweden lieten de vibe een paar dagen lang observeren in een eetcafé in Stockholm. Ter plaatse speelde een playlist af waarin verschillende muziekstijlen aan bod kwamen. De ene keer weerklonk de muziek luider dan de andere: er werd gewisseld tussen 55 en 70 decibel. Wat blijkt nu? Als de wetenschappers zich toespitsen op het bestelgedrag van mensen, merkten ze op dat ze 20 procent meer ongezonde gerechten bestellen als er luide muziek speelt. Bij muziek die meer op de achtergrond weerklinkt, zijn hun keuzes een pak gezonder.

Hogere hartslag

Voor de onderzoekers komt deze bevinding niet helemaal als een verrassing. “Zachte muziek is rustgevend, terwijl luide muziek ons meer energie geeft. Het is bewezen dat het volume een rechtstreekse invloed heeft op de hartslag”, staat er in de studie. Muziek heeft dus blijkbaar ook een invloed op de beslissingen die we maken. In een ruimte waar rustige jazz te horen is, bijvoorbeeld, hebben we meer zelfbeheersing en nemen we bijgevolg betere, gezonde beslissingen. Speelt er luide muziek - rock, pop, of wat dat ook - dan voelen we ons opgewonden en neigen we sneller naar een frieten met een frisse pint. Of drie.

Strategie

Dipayan Biswas, professor en collega-onderzoeker aan de universiteit van Zuid-Florida, verklapt aan Science Daily nog dat muziek een handige tool is voor handelaren. “Restaurant en supermarkten kunnen achtergrondmuziek strategisch inzetten om het koopgedrag van consumenten te beïnvloeden”, klinkt het.