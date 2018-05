Archeologen doen in Pompeii “uitzonderlijke” vondst

Onderzoekers hebben een “dramatische en zeer uitzonderlijke” vondst gedaan bij opgravingen in de verwoeste stad Pompeii. Het gaat om een onthoofd lichaam van een man. Pompeii raakte in het jaar 79 na Christus bedolven onder een meters dikke laag vulkanische as en brokstukken na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.