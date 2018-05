Geruchtenmolen slaat op hol: Cristiano Ronaldo ontbreekt als enige bij presentatie nieuwe shirts Real Madrid

Blijft hij of blijft hij niet? Met die vraag loopt zowat elke supporter van Real Madrid tegenwoordig rond. De toekomst van Cristiano Ronaldo bij Los Blancos is namelijk onduidelijk en dus zorgde zijn afwezigheid bij de presentatie van de nieuwe shirts voor nieuwe geruchten.

Nadat hij zaterdag zijn vijfde Champions League won, zorgde de Portugees voor ophef met de volgende woorden over zijn toekomst. “Het is niet het moment om het daarover te hebben. Binnen een paar dagen kom ik met meer nieuws. Het was fijn om bij Real Madrid te spelen. Ik voel me hier goed in Madrid, maar ik zal binnen een paar dagen spreken.”

Of Ronaldo volgend seizoen effectief nog steeds voor Real gaat voetballen, blijft een raadsel. De Portugees zou volgens verschillende Spaanse media vooral ontevreden zijn over zijn salaris. Bovendien zou Real-voorzitter Florentino Perez al een tijdje dromen van Neymar. Ronaldo dus richting Parijs? Wie zal het zeggen…

Wel zeker is dat zijn afwezigheid bij de presentatie van het nieuwe shirt van Real vragen deed rijzen. CR7 was de enige speler van het team dat niet met het shirt poseerde. Onder andere de aan een vertrek gelinkte Gareth Bale deed dat wel. De Welshman werd zelfs opgevoerd in de officiële video.

Op de clubwebsite werd bij de plaats van Ronaldo een afbeelding van het witte truitje geplaatst, met de naam van de Portugees op.

Foto: rr

Dit was uiteraard koren op de geruchtenmolen, maar volgens Goal.com is de afwezigheid van Ronaldo eenvoudig te verklaren. Hij zou op de dag van fotoshoot, 21 april, simpelweg andere verplichtingen gehad hebben. Bovendien is de Portugees het gezicht van Nike Football, terwijl Real met in shirts van grote concurrent Adidas speelt.