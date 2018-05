Ex-toptennisser Boris Becker verliest in twee dagen tijd vrouw én villa

Boris Becker (50) beleeft barslechte tijden. De gewezen toptennisser scheidde gisteren na negen jaar huwelijk van zijn vrouw, de 41-jarige Lily Kerssenberg.

De Daily Mail meldt dat het koppel “als vrienden” uit elkaar gaat. De twee hebben ­samen een achtjarige zoon, Amadeus Benedict.

En dat was niet het enige slechte nieuws. Eerder deze week werd de villa van de Duitser op het Spaanse eiland Mallorca gekraakt door hippies. Het landgoed, dat ooit ruim 15 miljoen waard was, was al een tijdje onbewoond: zeker sinds Becker vorig jaar door een Britse rechtbank bankroet werd verklaard. Georg Berres (44), de leider van de krakersbende, zegt dat hij niet wist dat het huis ooit aan Becker toebehoorde.