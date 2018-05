Markant Beringen brengt een bezoek aan Turnhout

Beringen - Traditiegetrouw bezoeken de markantleden van Beringen jaarlijks een Vlaamse stad. Een geleid bezoek aan Meducum, lekker lunchen, wat kuieren, terrasje doen, meer moest dat niet zijn voor een geslaagde uitstap op een zwoele lentedag.

Het Medisch Educatief centrum of kortweg Meduceum vertelt de rijke geschiedenis over de zorg van zieken. We ontdekten het belang van dokter Paul Janssen, de op één na grootste Belg en ereburger van Turnhout. Hij en zijn team vonden net geen 100 nieuwe geneesmiddelen uit die over de ganse wereld miljoenen mensenlevens redden. De evolutie van de zorg voor zieken en de strijd tegen ziekten worden mooi in kaart gebracht door het medisch materiaal dat gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens haar looopbaan in het Turnhoutse Sint-Elisabethziekenhuis.