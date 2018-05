Gepensioneerden Termolen met de bus naar Oostende

Termolen

Zonhoven - Vijf dagen met zon en zo'n 21 graden aan zee, terwijl het in Zonhoven slecht weer was, kwam voor de gepensioneerden van Termolen goed uit. Samen trokken ze een weekje naar de zee, een uitstap waar ze lang naar uitgekeken hadden.

Op de heenweg brachten de senioren een bezoekje aan Blankenberge alvorens ze in Oostende aankwamen. Daar vonden ze een schitterende locatie in Royal Astrid. Na het uitpakken van de koffers konden ze genieten van een heerlijk avondmaal. De volgende dag was volledig voorzien om Oostende te verkennen. Ook de uitstap naar Nieuwpoort en het bezoek aan de brouwerij De dolle Brouwers viel in de smaak. Daar mochten de senioren proeven van het Oerbier en het Arabier. Alle dagen werd er ook flink gewandeld, want steeds werden de 10.000 stappen bereikt en soms zelfs veel meer. De enkele regendruppels die er vielen konden zelfs de pret niet drukken. Veel te vlug waren deze dagen voorbij.