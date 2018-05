Stoffel Vandoorne: "Ik ben nog steeds de toekomst van McLaren"

.

De prestaties van Vandoorne, en bij uitbreiding McLaren, voldoen niet aan de hoge verwachtingen die er waren in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. Bovendien was er vorige week ook de Canadese zakenman Michael Latifi die maar liefst 200 miljoen Britse pond in de McLaren Groep investeerde. Inderdaad, de vader van Nicholas Latifi die momenteel F1-testrijder is bij Force India.

De voorbije dagen was er dan ook veel te doen rondom Stoffel Vandoorne zijn toekomst in de Formule 1. Volgens sommigen zou Latifi het zitje van Vandoorne in 2019 inpikken, maar dat werd ondertussen door vader Latifi en McLaren afgedaan als pure speculaties.

Volgens Thierry Boutsen moet Vandoorne zich dringend in de kijker rijden voor teamgenoot en tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso eens te verslaan. Stoffel Vandoorne laat zich echter niet afleiden door dergelijke uitlatingen.

"Daar denk ik niet echt aan", vertelde Vandoorne in een gesprek met 'Sporza. "Ik focus op mijn eigen prestaties, dat vind ik belangrijker. Ik wil alles uit mijn auto halen."

Waarna Vandoorne nogmaals bevestigde dat hij McLaren voor de lange termijn zit, ook al zei racedirecteur Eric Boullier in het verleden dat niemand zeker is van een racezitje voor 2019.

"Ik heb een lange overeenkomst met McLaren. Daar maak ik me dus geen zorgen om. Ik houd me vooral klaar voor de dag dat ik echt met een competitieve auto kan racen."

Tegelijkertijd beseft Vandoorne ook dat de Formule 1 een erg hard wereldje is waarin niets zeker is. Een contract heb je, maar kan ook snel verscheurd worden ...

"Een contract in de Formule 1 blijft een contract in de Formule 1 natuurlijk. Je moet presteren. Het team heeft alleszins vertrouwen in mij. Ik maak me totaal geen zorgen."

In tegenstelling tot heel wat Belgische F1-fans maakt Vandoorne zich dus geen zorgen over zijn F1-toekomst en dan specifiek zijn toekomst bij het McLaren F1 team. Onze landgenoot wil het liefst bij McLaren blijven en daar succesvol worden.

"Ik denk dat ik nog altijd de toekomst van het team ben. Ik zie niet echt iemand die staat aan te schuiven. Reserverijder Landon Norris? Het is nog veel te vroeg om daarover te praten. Ik concentreer me op mezelf. Dat is de enige weg om vooruit te geraken."

Dat hij momenteel vaak wordt vergeleken met Alonso dat beseft ook Vandoorne. Vandoorne bevestigde ook in Monaco voor het eerst dat Alonso inderdaad geregeld andere onderdelen dan hem krijgt, iets waarover al langer speculaties waren.

"Hij rijdt soms met enkele andere onderdelen, ja. Veel verschil maakt het niet uit. En tussen ons is er niets aan de hand, neen," besloot Vandoorne.

