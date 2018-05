Het frappante strafblad van Benjamin Herman: sinds zijn 16de vaste klant bij Justitie

Benjamin Herman, de dader van de schietpartij maandag in Luik, is sinds zijn zestiende vaste klant bij Justitie. Een overzicht van wat de man allemaal op zijn kerfstok heeft staan:

2003

Op zijn zestiende komt Benjamin Herman voor het eerst in aan­raking met Justitie. Als minder­jarige wordt hij opgesloten in de jeugd­instellingvan Everberg.

2005

Voor zware feiten van slagen en verwondingen, en diefstal met braak, wordt Herman veroordeeld tot dertig maanden cel.

2007

Herman kan de verdovende middelen niet laten en wordt in de zomervakantie veroordeeld tot vier maanden in de gevangenis.

2008

Opnieuw een zware veroordeling. ­Herman krijgt drie jaar effectief als mededader van diefstal met geweld, en weerspannigheid aan de politie en vernielingen.

2010

Nog eens twee nieuwe veroordelingen op zijn strafblad. Twaalf maanden voor weerspannigheid en slagen en verwondingen. Maar daarnaast ook vier jaar erbij voor een diefstal met ­geweld.

Maart 2016

Herman slijt al jaren in de gevangenis. Intussen zit hij op beperkte ­detentie en mag hij overdag de ­gevangenis verlaten om te werken. ’s Avonds moet hij zich weer aanmelden, maar dat doet hij niet. Herman is twaalf dagen op de vlucht.Tijdens die periode zou hij ­opnieuw feiten gepleegd hebben.Uiteindelijk kan de politie hem weer oppakken. In hetzelfde jaar wordt hij – nog maar eens veroordeeld. Deze keer krijgt hij twaalf maanden cel ­wegens diefstal met braak.

2018

Ondanks zijn zware strafregister komt hij opnieuw in aanmerking om vrij te komen. Herman kreeg elf keer een korte uitgaansvergunning, en mocht ook dertien keer op penitentiair ­verlof. Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) is dat “telkens goed ­gegaan”.

28 mei 2018

Herman mag voor een veertiende keer op penitentiair verlof, en dus tijdelijk opnieuw de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten. Hij was nog geen 24 uur buiten, of hij pleegde de feiten in Luik. In principe zou Herman in 2020 al zijn straffen hebben uitgezeten en definitief vrijkomen.