Hoe draaideurcrimineel en bekeerling Benjamin Herman doelgericht op pad ging om agenten te executeren

“Het is duidelijk dat hij het op politiemensen gemunt had. Hij wilde agenten doden”, zegt hoofdcommissaris Christian Beaupère, korpschef van de Luikse lokale politie. Twee agentes en een student vonden de dood, vier andere agenten raakten gewond. Waarom Benjamin Herman (31), een bekeerling die op penitentiair verlof was, zijn moordende raid startte, is een raadsel.