“Moderne herenhuizen” vormen derde deel van Quartier Blue

HASSELT“Town houses, geïnspireerd op de indrukwekkende herenhuizen in Hasselt, Londen en New York.” Zo prijst de Hasseltse Quartier Bleu – de nieuwbouwwijk aan de Kanaalkom – zijn veertien “moderne herenhuizen” aan. Prijskaartje: vanaf 390.000 euro, exclusief kosten. “De term herenhuizen wordt heel breed gebruikt: recente pastorijwoningen worden ook wel eens als herenhuis verkocht”, zegt Edmond Kochan, gedelegeerd bestuurder van Limburgs Vastgoed. “Echte herenhuizen zijn in trek, maar zijn meestal vrij prijzig”, klinkt het bij LVG Vastgoed.