GENK “Initiatiefnemers van volksraadplegingen spelen in op de vrees voor verandering bij de bevolking. Elke volksraadpleging is conservatief, het is een schitterende tool voor de oppositie om nieuwe initiatieven tegen te houden. Ofwel komt het initiatief van een hautaine meerderheid die zich wil laten plebisciteren en de bevolking laten zeggen hoe goed ze zijn.” Dat zegt Jef Gabriels (CD&V) die als burgemeester van Genk in 1996 de primeur kreeg van de allereerste volksraadpleging in Vlaanderen. In 2002 volgde nog een tweede.