Ook mama en papa blokken mee (en zien daar minstens even hard van af)

HasseltZe slapen slecht tijdens de blok en zijn angstig tijdens de examens. Neen, we hebben het niet over studenten, wél over hun ouders, zo blijkt uit een enquête van CM-chatlijn Teleblok en radiozender MNM. Mama en papa zijn zo betrokken bij de examenperiode dat driekwart er stress van ondervindt. “Terwijl de kinderen net vragen om hen met rust te laten”, zeggen experts. Wat kun je als ouder dan wel doen om de kroost te helpen slagen in het hoger of het middelbaar onderwijs? En wat kun je maar beter laten?