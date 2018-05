HOUTHALEN-HelchterenHet Britse bedrijf Circular Computing, specialist in het herfabriceren van laptops, gaat in zee met ICT-specialist EuroSys Business uit Houthalen voor de exclusieve verdeling van deze ‘nearly new laptops’ in België. “Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan duurzame IT”, zegt CEO en oprichter Mark Lens van EuroSys, dat hiervoor in de eerste plaats mikt op scholen.