Aquino’s in de cel

Hof van Cassatie verwerpt beroep van clan tegen straf in drugsproces

Maasmechelen/HasseltBijna vier jaar nadat het grote drugsproces rond de Aquino-clan in Hasselt begon, verdwijnen de hoofdrolspelers eerdaags achter de tralies. Het Hof van Cassatie heeft gisteren het beroep verworpen van de Maasmechelse bende waardoor er geen enkele belemmering meer is om de leden op te sluiten. Toch kan er wellicht nog geen definitief punt achter het proces worden gezet. De verdediging overweegt namelijk om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen.